اليوم السابع
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خالد صلاح
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تونس وبريطانيا تبحثان سبل دعم مستوى التعاون العسكري المشترك

السبت، 09 يناير 2021 12:00 ص
تونس وبريطانيا تبحثان سبل دعم مستوى التعاون العسكري المشترك الجيش التونسي - أرشيفية
أ ش أ

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بحث وزير الدفاع التونسي، إبراهيم البرتاجي، مع سفير بريطانيا بتونس، إدوارد أوكدان، سبل دعم وتطوير التعاون العسكري بين البلدين.


وأكد وزير الدفاع التونسي - بحسب بيان للوزارة، ضرورة الارتقاء بمستوى التعاون العسكري بين البلدين، في مجالات التدريب والتأهيل وتبادل الخبرات في مجال كشف الألغام المضادة ومهمات حفظ السلام.


من جانبه، أكد السفير البريطاني أنه سيعمل على المزيد من تذليل كل الصعوبات وبحث سبل تطوير التعاون الثنائي في إطار الثقة المتبادلة، لافتًا إلى أهمية انعقاد اللجنة العسكرية المشتركة التونسية البريطانية بلندن خلال عام 2021.


تونس وبريطانيا

تونس

بريطانيا

وزير الدفاع التونسي

التعاون العسكري المشترك

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