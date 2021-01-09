تونس تتفق مع "النقد الدولي" على وضع برنامج إصلاح اقتصادي يتناسب مع إمكانياتها

كتب : أحمد علوى

اتفق رئيس الوزراء التونسي، هشام المشيشي، مع بعثة خبراء صندوق النقد الدولي، على وضع برنامج إصلاحات اقتصادية يتماشى مع رؤية الحكومة وأولوياتها ويتناسب مع إمكانياتها المالية الحالية.

واعتبر المشيشي- خلال اجتماع عقد، مع صندوق النقد الدولي، عبر تقنية التواصل، وفق بيان أصدرته رئاسة الحكومة- أن الوقت قد حان للانطلاق في اعتماد إصلاحات اقتصادية واجتماعية تنتظرها تونس.

وأبرز أن تونس تربطها علاقة استراتيجية مع صندوق النقد الدولي، مؤكدًا استعداد الحكومة للانطلاق الفعلي في مسار الإصلاحات الهيكلية التي طالب بها التونسيون طيلة عشر سنوات.

ومن جانبها، أشارت بعثة خبراء صندوق النقد الدولي، إلى أهمية مكانة تونس باعتبارها شريكًا استراتيجيًا لدى هذه المؤسسة المالية الدولية والتزامها بمجمل تعهداتها، مثمنة إرادة الحكومة في إرساء إصلاحات هيكلية لدعم الاقتصاد.