تنفيذ 1042 حكما قضائيا وضبط أسلحة نارية بحملة أمنية بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

وجهت مديرية أمن سوهاج حملة أمنية مكبرة بإشراف اللواء دكتور حسن محمود مساعد الوزير مدير الأمن استهدفت حائزى الأسلحة النارية الغير مرخصة وتجار المواد المخدرة، وذلك فـي إطار سياسة الوزارة الهادفة بضرورة التواجد الأمنى وبث الطمأنينة بين المواطنين لاستعادة ثقتهم في جهاز الشرطة وتأكيداً على قدرة الأجهزة الأمنية على فرض هيبة الدولة وسيادة القانون.

تراس الحملة اللواء عبدالحميد أبوموسى مدير إدارة المباحث الجنائية وإشترك فيها ضباط إدارات البحث الجنائي والمرور والتموين والمرافق ووحدات مباحث المراكز والأقسام مدعومة بمجموعات قتالية من إدارة قوات الأمن

وأسفرت جهود الحملة اليوم في مجال ضبط الأسلحة النارية والذخائر الغير مرخصة عن ضبط فرد روسى محلى الصنع وفي مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ " 1042 " حكما قضائيا وفي مجال ضبط المخالفات المرورية، وحرر 321 مخالفة مرورية متنوعة وفـي مجال مخالفات المرافق تم ضبط 19 مخالفة متنوعة.

وأنهت الحملة أعمالها فـي مجال التموين تم ضبط 50 قضية تموينية من بينها ضبط " 6 " قضايا إنتاج خبز بلدي غير مطابق للمواصفات و" 5 " قضايا إنتاج خبز بلدي ناقص الوزن و" 7" قضايا عدم صرف بون خبز للمواطنين و" 5" قضايا عدم نظافة أواني العجين بالمخبز و" 6 " قضايا عدم الإعلان عن الأسعار و" 5 " قضايا غلق محل المخبز أثناء مواعيد العمل و" 4 " قضايا عدم حمل شهادة صحية و" 6 " قضايا عدم الإعلان عن مواعيد تشغيل المخبز وقضيتى عرض لحوم مكشوفة بدون غطاء شاش وقضيتى إدارة منشاة بدون ترخيص وقضية حيازة كميات من الدقيق البلدي المدعم المخصص للمخابز البلدية غير صالحة للإستهلاك الأدمي وقضية سلع مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي قبل بيعها بالسوق السوداء جـاري الاستمرار فـي القيـام بحملات مماثلـه.