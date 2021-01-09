اليوم السابع
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تقديم 235 ألف و354 طلب تصالح على مخالفات البناء بالشرقية

السبت، 09 يناير 2021 02:42 م
تقديم 235 ألف و354 طلب تصالح على مخالفات البناء بالشرقية طلبات التصالح - أرشيفية
الشرقية - إيمان مهنى

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أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، استمرار توافد عدد كبير من المواطنين على المراكز التكنولوجية المتواجدة بجميع مراكز ومدن المحافظة لسرعة تقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء العشوائى والإستفادة من مد مهلة التصالح ودفع 30 % قيمة جدية التصالح ممن يقومو بالسداد خلال شهر يناير الجاري.

وجه المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء والعاملين بمراكز التكنولوجيا والوحدات المحلية القروية بحسن استقبال المواطنين وتشجيعهم على الإستمرار والتقدم بملفات التصالح فى مخالفات البناء وتقنين الأوضاع لدخولهم تحت مظلة الدولة والقانون، لافتاً إلى أن المراكز التكنولوجية قد استقبلت 235 ألف و354 طلب حتى اليوم وتحصيل نسبة 30% قيمة جدية التصالح طبقاً للقانون.

حرص  أهالى الشرقية على التوافد بكثافة على المراكز التكنولوجية المنتشرة بنطاق المحافظة لتقديم طلبات التصالح على مخالفات  البناء العشوائى والإستفادة من الفرصة التى أعطتها الحكومة بشأن مد فترة قبول طلبات التصالح وتقنين أوضاعهم لمدة أخرى إضافية حتى نهاية شهر مارس المقبل.

 

 


أخبار مصرية

محافظه الشرقيه

طلبات التصالح

المراكز التكنولوجية

مخالفات البناء

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