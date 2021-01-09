تعرف على مشروع إحلال وتجديد لوحة توزيع كهرباء فريال بأسوان

أسوان - صلاح المسن

مشروع إحلال وتجديد لوحة توزيع كهرباء فريال بأسوان، يعد من ضمن المشروعات التنموية والخدمية التى تتم افتتاحها بمناسبة العيد القومى لمحافظة أسوان، والذى يوافق 15 يناير من كل عام.

اليوم السابع يقدم مشروع إحلال وتجديد لوحة توزيع كهرباء فريال بأسوان

أولا: تقدم وزارة الكهرباء أوجه الدعم المختلفة للنهوض بهذا القطاع الحيوى داخل كافة أنحاء المحافظة

ثانيا: افتتاح مشروع إحلال وتجديد لوحة توزيع كهرباء فريال بجهد 11 ك . ف

ثالثا: دعمت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المشروع باعتمادات 35 مليون جنيه

رابعا: وذلك ضمن أعمال الخطة الطموحة التى تنفذها الوزارة على مستوى المحافظة بتكلفة إجمالية 1,2 مليار جنيه على مدار الـ 6 سنوات

خامسا: مشروع إحلال وتجديد موزع كهرباء فريال سيساهم بشكل مباشر فى تقديم خدمة كهربائية مستدامة بالمناطق المستهدفة

سادسا: يحقق بدوره التوازن فى الطلب على الطاقة الكهربائية

سابعا: لوحة توزيع كهرباء فريال تتكون من 24 خلية منها 8 خلايا دخول، بجانب 16 خلية للخروج.

ثامنا: يتم تغذية الموزع من مصدرين للتغذية هما محطة محولات شرق ومحطة محولات السيل

تاسعا: يتم تأمين التغذية عن طريق ربط الموزع بموزعات أطلس والطابية

عاشرا: ذلك سيساهم فى تحسين الجهود وضمان استمرارية التغذية الكهربائية

حادى عاشر: وكذا عمل تغذية بديلة لتخفيف الأحمال عن المغذيات القائمة

ثانى عشر: وهى السنترال وكتراكت 1 ومستشفى أسوان العسكرى ومرشح جبل تقوق وإيزيس 2، بجانب التلجراف وكتراكت 2 والمتحف النوبى وإيزيس 1 وجزيرة الغرب والمرشح الجديد ودار الشباب والمحكمة ورافع مياه فريال وجزيرة إيزيس والإذاعة والتليفزيون والمرشح القديم.