تعرف على الضوابط والإجراءات الصحية السعودية لاستقبال القطريين بمعبر سلوى

كتبت: إسراء أحمد فؤاد

بدأت الجمارك السعودية فى منفذ سلوى الحدودى مع دولة قطر أعمالها فى المنفذ، حيث استقبل المنفذ صباح اليوم عددًا من القادمين مع بدء افتتاحه، وتم إنهاء الإجراءات الجمركية، وفقًا للضوابط والإجراءات الصحية المتبعة فى جميع المنافذ.

وكانت الجمارك السعودية قد بدأت بالتعاون مع جميع الجهات الحكومية العاملة بالمنفذ فور إعلان الاتفاق على فتح الأجواء والحدود البرية والبحرية والجوية بين المملكة العربية السعودية ودولة قطر الشقيقة بتهيئة وتجهيز المنفذ من جميع الجوانب الفنية والتشغيلية وإكمال جميع الاستعدادات والخدمات، إلى جانب التأكد من توافر جميع المتطلبات والاشتراطات اللازمة التى تُحقق تقديم خدمات جمركية متميزة لجميع العابرين من خلاله.

وفى وقت سابق أقرت المملكة العربية السعودية عدة إجراءات، بعد انتهاء العمل بالإجراءات الاحترازية المتعلقة بانتشار نوع جديد متحور من فيروس كورونا المستجد (كوفيد19) فى عدد من الدول، فيما يخص تعليق جميع الرحلات الجوية الدولية للمسافرين، والدخول إلى المملكة عبر المنافذ البرية والبحرية. فى مقدمتها إجراء فحص مخبرى بتقنية (PCR) والحجر المنزلى لمدة 3 أيام، أو الحجر المنزلى لمدة 7 أيام.