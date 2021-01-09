تراجع عدد زوار متحف اللوفر بنسبة 72% عام 2020 بسبب جائحة كورونا

واستقطب المتحف الأكبر في العالم الذي أغلق أبوابه لستة أشهر 2,7 مليون زائر في 2020، مقارنة مع 9,6 ملايين زائر في 2019، و10,2 ملايين زائر في رقم قياسي سجله العام 2018.

وخلال موسم الصيف وعطلة مطلع نوفمبر، شكّل الفرنسيون 84 % من الزوار فيما كان الأجانب بينهم خصوصا الأميركيون والصينيون واليابانيون والبرازيليون يمثلون في العادة 75 % من عدد الزيارات.