اليوم السابع
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خالد صلاح
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تحرير 18 مخالفة عدم ارتداء الكمامة فى حملة بدمياط وغلق مقهى وورشة

السبت، 09 يناير 2021 10:19 م
تحرير 18 مخالفة عدم ارتداء الكمامة فى حملة بدمياط وغلق مقهى وورشة تشميع مقهى مخالف فى حملة بدمياط
دمياط معتز الشربينى

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واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط برئاسة حازم حواس حملاتها لمتابعة تطبيق الإجرءات الاحترازية لمواجهة كورونا ، أسفرت الحملة المُنفذة اليوم  السبت والتى استهدفت عدد من المنشآت ذات الأنشطة المتعددة والمطاعم الواقعة بأحياء المدينة، عن ضبط 18 مخالفة لعدم ارتداء الكمامة الواقية ، و تم تحرير محاضر فورية بغرامة فورية قدرها 50 جنيه ، بالإضافة إلى تنفيذ إجراءات الغلق والتشميع والغرامة لمقهى وورشة .

وكانت الدكتورة منال عوض ، محافظ دمياط، وجهت بتكثيف الحملات الانضباطية للتأكد من الالتزام التام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية التى أعلنتها الدولة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

 

 


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