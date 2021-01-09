تحرير 18 مخالفة عدم ارتداء الكمامة فى حملة بدمياط وغلق مقهى وورشة

دمياط معتز الشربينى

واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط برئاسة حازم حواس حملاتها لمتابعة تطبيق الإجرءات الاحترازية لمواجهة كورونا ، أسفرت الحملة المُنفذة اليوم السبت والتى استهدفت عدد من المنشآت ذات الأنشطة المتعددة والمطاعم الواقعة بأحياء المدينة، عن ضبط 18 مخالفة لعدم ارتداء الكمامة الواقية ، و تم تحرير محاضر فورية بغرامة فورية قدرها 50 جنيه ، بالإضافة إلى تنفيذ إجراءات الغلق والتشميع والغرامة لمقهى وورشة .

وكانت الدكتورة منال عوض ، محافظ دمياط، وجهت بتكثيف الحملات الانضباطية للتأكد من الالتزام التام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية التى أعلنتها الدولة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.