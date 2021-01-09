تحرير 1437 مخالفة متنوعة خلال حملة مرورية فى الإسماعيلية

الإسماعيلية – صبرى غانم

نظمت مديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع إدارة مرور الإسماعيلية، ومباحث المرور حملة مرورية وأمنية تنفيذا لتوجيهات وتعليمات اللواء ياسر نشأت مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، وذلك لإعادة الانضباط المرورى فى المحافظة.

وأسفرت مجهودات الحملة التى رأسها العميد عماد سرحان مدير إدارة المرور والعقيد محمد سليمان رئيس مباحث المرور عن تحرير وضبط 1437 مخالفة مرورية متنوعة، شملت 375 مخالفة مرورية متنوعة " نموذج 125 "و67 مخالفة إزالة ملصقات ومعلقات وفاميه و60 مخالفة انتظار خاطئ وحجز10 سيارات بدون ترخيص وبدون لوحات و138 مخالفة سحب رخص قيادة وتسيير و36 مخالفة التحدث فى المحمول أثناء القيادة، وتحرير 28 مخالفة لعدم الصلاحية الفنية و29 مخالفة بيئة وتحرير 33 مخالفة خط السير و33 مخالفة لعدم تشميع الحمولة و61 مخالفة عدم صلاحية الإطارات والفرامل والأنوار وسحب 60 رخصة للسير يسار الطريق وزيادة الحمولة.

كما تمكنت الحملة من ضبط وحجز 7 دراجات نارية وتوك توك بدون لوحات معدنية بنطاق الإقليم و28 مخالفة سيارات لشروط الترخيص "تحميل ركاب فى الصندوق و62 مخالفة عدم استخدام حزام الأمان و62 مخالفة مواقف عشوائية و13 مخالفة طمس لوحات معدنية و33 مخالفة تحميل ركاب بالاجر و102 مخالفة عدم ارتداء الكمامة وتحرير 25 مخالفة زيادة التعريفة و تحرير70 مخالفة دراجات نارية متنوعة، وتحرير 69 مخالفة تجاوز سرعة "رادار"، وتحرير 34 مخالفة استخدام السيارة فى الغرض الغير مخصص لها كما تم العثور على 2 سيارة متروكة بنطاق المحافظة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ اللازم نحوهم.