اليوم السابع
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تحرير محاضر وضبط أغذية منتهية الصلاحية فى حملة تموينية بمركز بلاط.. صور

السبت، 09 يناير 2021 11:02 ص
تحرير محاضر وضبط أغذية منتهية الصلاحية فى حملة تموينية بمركز بلاط.. صور حملات تموينية مكبرة بمركز بلاط
الوادى الجديد- ماهر أبو نور

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نفذت إدارة تموين بلاط بمحافظة الوادى الجديد، حملات تفتيش مكبرة على الأسواق ومنافذ البيع  بالتعاون مع مجلس مدينة بلاط والادارة الصحية  وحمايه المستهلك، وتم المرور علي بعض المحلات والاسواق بكل من بلاط وتنيدة وأولاد عبد الله، وذلك فى إطار حماية المستهلك وحفاظا علي صحه المواطن.

وقاد الحملة منتصر منصور نائب أول مركز بلاط، حيث أسفر المرور عن تحرير محاضر عدم إعلان أسعار علي المنتجات وعدم وجود شهادات صحية للقائمين بالعمل في بعض المحلات، كما تم اعدام كميات من المخبوزات والفطائر غير مدون عليها تاريخ الانتاج وبالفحص الظاهري تبين أنها غير صالحه للاستهلاك الآدمى.

وأعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بلاط، أنه سيتم المرور تباعا وبشكل دوري على المحلات والاسواق ومنافذ البيع للتأكد من جودة المعروض من المنتجات والسلع الغذائية .

التفتيش على المنتجات بالمحلات
التفتيش على المنتجات بالمحلات
تحرير محاضر تموينية
تحرير محاضر تموينية
جانب من الحملة
جانب من الحملة
حملات تموينية مكبرة بمركز بلاط
حملات تموينية مكبرة بمركز بلاط
مخبوزات غير صالحة
مخبوزات غير صالحة
مراجعة الشهادات الصحية
مراجعة الشهادات الصحية

 

 

 


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