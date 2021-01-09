بيلوسى: مجلس النواب يستعد للمضى فى مساءلة ترامب

كتب : أحمد علوى

قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إنها أصدرت تعليماتها إلى لجنة القواعد للاستعداد للمضي قدما في مساءلة الرئيس دونالد ترامب ما لم يقدم استقالته بعد أعمال شغب دامية لأنصاره في مبنى الكونجرس.

وقالت بيلوسي في بيان عن اجتماعها مع الكتلة الديمقراطية في مجلس النواب "يأمل الأعضاء أن يستقيل الرئيس على الفور... سيحافظ مجلس النواب على كل الخيارات... نواصل مداولاتنا باحترام كبير".

وأضافت بيلوسى إن النواب أمامهم "عدة خيارات" لمساءلة ثانية محتملة للرئيس الجمهوري دونالد ترامب.

وردا على سؤال عن الجدول الزمني للمضي قدما في مجلس النواب بشأن المساءلة، قالت بيلوسي وهي ديمقراطية للصحفيين "حديثنا مستمر. لدينا عدة خيارات حتى الآن".