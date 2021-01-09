اليوم السابع
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بدء التشغيل التجريبى لمحطة مياه الشرب بالعاقولا فى محافظة قنا.. غدا الأحد

السبت، 09 يناير 2021 09:16 م
بدء التشغيل التجريبى لمحطة مياه الشرب بالعاقولا فى محافظة قنا.. غدا الأحد محطة مياه الشرب بالعاقولا
قنا صابر سعيد

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أعلن فرع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقوص جنوب محافظة قنا برئاسة المهندس محمد عبد المنعم، أنه سيبدأ التشغيل التجريبي النهائي لمحطة مياه الشرب بقرية حجازة بحري (العاقولا) وغسيل الشبكة.

وأكد فرع الشركة، أنه سيترتب عليه وجود عكارة وظاهرة تغير لون المياه وميولها إلى اللون البني نظرا لتغير نوعية المياه من مياه آبار ارتوازي إلي مياه نقية مرشحة.

ومن جانبه أشار بكر عزت، المسؤول الإعلامي لفرع مياة قوص، إلى أن ذلك سيتم علي مدار اليوم، مهيبا المواطنين بالمناطق التي يتم تغذيتها من محطة العاقولا تدبير احتياجاتهم من المياه لحين الانتهاء من أعمال غسيل الشبكة وستقوم شركة المياه بتوفير سيارة مياه متنقلة لتوفير المياه في الأماكن الأشد تضررا بنهاية الشبكة.

وكان اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، افتتح محطة مياه الشرب بحجازة بحرى، نوفمبر الماضي حيث شهد التشغيل التجريبي الأول للمحطة، مؤكدا أن المحطة تعمل بنظام " فائق الترشيح " حيث تبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع حوالي 54 مليون جنيه بتمويل من برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.

 


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