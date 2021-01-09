باكستان تحث الأمم المتحدة على اتخاذ الإجراءات ضد منظمات غير حكومية تعمل على تشويهها

كتب : أحمد علوى

دعت باكستان لجنة تابعة للأمم المتحدة إلى مراجعة على وجه السرعة الوضع الاستشاري لدى الأمم المتحدة لمجموعة من المنظمات غير الحكومية المتورطة في حملة تشويه سمعة باكستان.

وذكرت وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية أن السفير الباكستاني لدى الأمم المتحدة منير أكرم لفت في رسالته الموجهة إلى رئيس لجنة المنظمات غير الحكومية لدى الأمم المتحدة محمد سلام آدم إلى تقرير المنظمة الأوروبية لمراقبة المعلومات المضللة التي كشفت خطط الهند الشنيعة لتقويض وزعزعة استقرار باكستان، حيث نجحت المنظمة في الكشف وإفشال حملة عمرها 15 عاماً عملت على تشويه سمعة باكستان وإقليم كشمير في المحافل الدولية.

وكشفت مختبر أوروبي لمراقبة المعلومات في بروكسل، طبيعة عمل حملة "ذا إنديان كرونيكالز" التي قالت عنها إنها قامت بتضليل الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة عبر أكثر من 750 وسيلة إعلامية محلية وهمية، وما يزيد عن 10 منظمات غير حكومية لا وجود لها، وضبطت المنظمة 265 موقعاً مؤيداً للهند تعمل في 65 دولة، وثبت أنها مواقع مسؤولة عن الحشد ضد باكستان في فعاليات نظمت بأوروبا.