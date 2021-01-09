يشار إلى أن النمسا رصدت حتى الآن 5 حالات من السلالة الجديدة لفيروس "كورونا"، وتكثف وزارة الصحة جهودها للحد من انتشار السلالة الجديدة.

يذكر أن الحكومة النمساوية تدرس تمديد الإغلاق العام حتى فبراير المقبل بسبب استمرار ارتفاع معدل الإصابات الجديدة إلى أكثر من 2000 حالة يوميا، كما وصل متوسط الإصابات إلى161 حالة لكل 100 ألف نسمة.