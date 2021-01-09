الملكة البريطانية إليزابيث الثانية وزوجها يتلقيان لقاح فيروس كورونا

كتب محمد سعودي

تلقت الملكة البريطانية إليزابيث الثانية وزوجها الأمير فيليب، الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، اليوم السبت، وفقا لما أكدته شبكة "CNN" الأمريكية.

وقال قصر باكنجهام، أن ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية وزوجها الأمير فيليب تلقيا لقاحا ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" يوم السبت فى تعليق نادر على الأمور الصحية الخاصة بهما.

وقال متحدث باسم قصر باكنجهام: "تلقت الملكة ودوق إدنبرة اليوم لقاحا ضد كوفيد -19"، فيما أكد مصدر لوسائل إعلام بريطانية، أن الملكة البريطانية إليزابيث الثانية وزوجها الأمير فيليب تلقيا اللقاح من قبل طبيب فى قلعة وندسور.

وكانت وسائل إعلام بريطانية، قد أفادت فى وقت سابق، أن الملكة إليزابيث الثانية وزوجها الأمير فيليب سيتلقيان اللقاح المضاد لفيروس كورونا الذى طورته شركتا "فايزر" الأمريكية و"بيونتيك" الألمانية.

وذكرت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية فى وقت سابق، أن الملكة وزوجها لن يتمتعا بأى أفضلية بل "سينتظران على الخط" ضمن الموجة الأولى من حملة تطعيم المواطنين فوق سن 80 ومقيمى دور المسنين، ومن المتوقع أن تعلن الملكة وزوجها تلقيهما اللقاح، لتشجيع المزيد من الناس على الحذو حذوهما.