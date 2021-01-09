المرور تعيد فتح طريق أسيوط الغربى بعد زوال الشبورة

كتب عبد الرحمن سيد

أعادت الإدارة العامة للمرور، منذ قليل، بإشراف، اللواء محمود عبد الرازق مساعد وزير الداخلية للمرور، فتح طريق أسيوط الغربى أمام حركة السيارات بعد وضوح الرؤية وتلاشى الشبورة المائية أمام قائدى السيارات،فيما يستمر الإغلاق لحين تلاشى الشبورة الكثيفة فى بعض الطرق وتحسن مستوى الرؤية بما يحول دون وقع الحوادث.

وأهابت الادارة العامة للمرور، بقائدي المركبات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظا على سلامتهم.

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن استمرار ظهور الشبورة الكثيفة بالطرق في كافة محافظات الجمهورية، حتى نهاية الأسبوع المقبل، خاصة الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية.

ونصحت هيئة الأرصاد الجوية السائقين بتوخى الحذر أثناء القيادة، واتباع تعليمات المرور، وتجنب السرعات الزائدة والسفر أثناء الشبورة بسبب انخفاض الرؤية الأفقية.

وكشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، عن أن البلاد تشهد شبورة مائية كثيفة صباحا في المناطق المحيطة بالساحل الشمالى والوجه البحرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.