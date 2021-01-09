الكويت تسجل 427 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالتا وفاة

الكويت /أ ش أ/

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم السبت، تسجيل حالتى وفاة، و427 اصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع اجمالى عدد حالات الوفاة إلى 942 حالة، وحالات المصابين الى 153 ألفا و900 حالة.

وقال الناطق الرسمى باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند - فى بيان صحفي، تلقى مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط فى الكويت نسخة منه - إن جميع الحالات الجديدة المصابة، ثبت إصابتها بفيروس (كوفيد 19) جراء مخالطة حالات مصابة بالمرض، بالاضافة الى الحالات التى قيد البحث عن أسباب العدوى؛ حيث تقوم الفرق الوقائية بمتابعة أسباب العدوى وتتبع المخالطين وفحصهم، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة.

وأضاف أنه فيما يخص آخر المستجدات فى العناية المركزة، فقد بلغ عدد من يتلقى الرعاية الطبية فى غرف العناية المركزة 51 حالة، مشيرا فى الوقت نفسه إلى أنه تم اجراء 8015 مسحة مخبرية خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالى المسحات مليون و319 ألفا و646 مسحة.

وجدد الناطق الرسمى باسم وزارة الصحة الكويتية الدعوة للمواطنين والمقيمين الالتزام بالقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء، وتوصيات وقرارات وزارة الصحة والجهات الرسمية فى الدولة، والتى تستهدف احتواء الفيروس والقضاء عليه، موصيا بالمداومة على الأخذ بكافة وسائل وطرق الوقاية من المرض، ومتابعة الحسابات الرسمية المعتمدة حول آخر المستجدات والتطورات.

وكانت وزارة الصحة الكويتية أعلنت - أمس - تسجيل حالتى وفاة، و495 اصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع اجمالى عدد حالات الوفاة إلى 940 حالة، وحالات المصابين الى 153 ألفا و473 حالة.