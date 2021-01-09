اليوم السابع
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فى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"..

القوى العاملة بدمياط تعلن إطلاق مبادرة "مهنتك مستقبلك" بعزبة أبو راشد

السبت، 09 يناير 2021 02:45 م
القوى العاملة بدمياط تعلن إطلاق مبادرة "مهنتك مستقبلك" بعزبة أبو راشد إطلاق مبادرة "مهنتك مستقبلك" بعزبة أبو راشد
دمياط معتز الشربينى

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أطلقت مديرية القوى العاملة بدمياط وحدة التدريب المتنقلة التى تأتى وفقاً لمبادرة" مهنتك مستقبلك" بعزبة أبو راشد التابعة بقرية الوسطانى بمركز كفر سعد، وذلك لتدريب الشباب على مهن التفصيل والخياطة والسباكة والكهرباء.

ووفقاً للبيان الذى أصدرته المديرية، تتواجد الوحدة لمدة 3 أشهر بالقرية، كما تستغرق كل دورة من هذه الدورات شهر يتم عقد اختبار فى نهايتها، إذ يتم تسليم الحاصلين على المركزين الأول والثانى على ماكينة خياطة بورشة الخياطة وشنطة عدة بورشتى الكهرباء والسباكة، وسيتم التدريب وسط تدابير وقائية واحترازية وتخفيض عدد من المتدريبين بالوحدة إلى 10 افرد بالدورة الواحدة، بالإضافة إلى تسليمهم الكمامات والكحول مع توقيع الكشف الطبى عليهم قبل الالتحاق بالدورة.

يأتى ذلك فى إطار المبادرة التى أطلقها رئيس الجمهورية "حياة كريمة"، وتحت رعاية الدكتورة منال عوض محافظ دمياط والدكتور محمد سعفان وزير القوى العاملة.

 

 

 


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