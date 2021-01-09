القبض على مقتحم منصة رئيسة الكونجرس الأمريكي في فلوريدا

وكالة الأنباء الإسبانية

أشار مكتب عمدة مقاطعة بينيلاس، في ساحل وسط غرب فلوريدا، السبت إلى أنه تم القبض على آدم جونسون، أحد مؤيدي الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب الذي اقتحم منصة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، أثناء اعتداء مؤيدي ترامب لمبنى (الكابيتول) الأربعاء الماضي.



وأظهرت الصورة التي نشرتها الشرطة لحظة القبض عليه، غياب الابتسامة العريضة التي علت وجهه عندما التقطت له صورة أثناء جلوسه على منصة رئيسة مجلس النواب بالتزامن مع اقتحام أنصار ترامب لمبنى الكونجرس اعتراضا على جلسة اعتماد فوز جو بايدن بالانتخابات التي جرت في نوفمبر/تشرين ثان الماضي.



ووفقا لوثيقة الشرطة، يبلغ جونسون من العمر 36 عاما، ويقيم في بمدينة تامبا (ولاية فلوريدا)، حيث تم القبض عليه الجمعة، وسيتم "تقديمه للمحاكمة"، بينما لم تذكر الوثيقة التهم الموجهة إليه.



وشهدت واشنطن يوما غير مسبوق في تاريخها عندما اقتحم أنصار ترامب مبنى الكونجرس خلال جلسة اعتماد بايدن بالرئاسة، ما أسفر عن أربعة قتلى وعشرات الجرحى.



وعقب الأحداث التي جرت في الكونجرس، أعلن ترامب في النهاية أنه يتقبل خسارته الانتخابات ووعد بـ"انتقال منظم" للسلطة.