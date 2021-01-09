اليوم السابع
Ads
السبت، 09 يناير 2021 07:34 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

العراق: وضع قائد الحشد الشعبي على القائمة السوداء الأمريكية "مفاجأة"

السبت، 09 يناير 2021 06:22 م
العراق: وضع قائد الحشد الشعبي على القائمة السوداء الأمريكية "مفاجأة" بومبيو
(رويترز)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

 ندد العراق اليوم السبت بقرار الولايات المتحدة وضع زعيم جماعة شيعية تدعمها إيران على القائمة السوداء، وقال إن "القرار مفاجأة غير مقبولة".

واتهمت وزارة الخزانة الأمريكية الفياض بقيادة فصيل مسلح قتل مئات المتظاهرين بالذخيرة الحية خلال حملة قمع لمظاهرات مناهضة للحكومة في عام 2019. وقالت إنه نسق مع الحرس الثوري الإيراني.

وقالت وزارة الخارجية العراقية في بيان إنها "ستتابع بعناية مع الإدارة الحالية والجديدة في واشنطن جميع القرارات الصادرة عن وزارة الخزانة الأمريكية بحق أسماء عراقية".

 

 

 

 


الخارجية الأمريكية

واشنطن

العراق

بغداد

اخبار العراق

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

اعتقال 3 إرهابيين منتمين لـ "داعش" فى صلاح الدين شمالى العراق

السبت، 09 يناير 2021 01:32 م

العراق يعلن عودة 3 آلاف و261 نازحًا إلى مناطقهم فى نينوى شمال البلاد

السبت، 09 يناير 2021 01:14 م

رئيس وزراء العراق: بلادنا لن تكون ساحة للصراعات الإقليمية والدولية

الجمعة، 08 يناير 2021 02:00 م

مسئول بإقليم كردستان العراق يبحث مع سفير مصر لدى أربيل القضايا المشتركة

الخميس، 07 يناير 2021 09:32 م

العراق.. طائرة بدون طيار تقتل 4 عناصر من الحشد الشعبى أثناء محاولتهم دخول سوريا

الخميس، 07 يناير 2021 07:53 م

كاريكاتير صحيفة "الخليج" : العراق قنبلة موقوتة

الخميس، 07 يناير 2021 11:00 ص


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة