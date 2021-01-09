اليوم السابع
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السبت، 09 يناير 2021 10:21 م
خالد صلاح
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الصحة العالمية ترصد 800 ألف إصابة جديدة بكورونا فى العالم خلال يوم واحد

السبت، 09 يناير 2021 10:00 م
الصحة العالمية ترصد 800 ألف إصابة جديدة بكورونا فى العالم خلال يوم واحد اجراءات مكافحة فيروس كورونا
جنيف /أ ش أ/

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أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم السبت، تسجيل أكثر من 799 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا فى العالم، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت المنظمة - حسبما نقلت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية - إلى أن حصيلة الإصابات المؤكدة بالفيروس التاجى الذى يسبب مرض "كوفيد-19" على مستوى العالم ارتفعت خلال اليوم الأخير بواقع 799 ألفا و712 إصابة، أكثر من ثلثها فقط فى الولايات المتحدة، حيث رصدت 177 ألفا و195 إصابة.

وأوضحت المنظمة أنها سجلت - خلال آخر 24 ساعة - 15 ألفا و454 حالة وفاة جديدة ناجمة عن "كوفيد-19" فى العالم، وتحتفظ الولايات المتحدة بالصدارة فى هذه القائمة السوداء أيضا بـ 4 آلاف و176 وفاة.

 


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