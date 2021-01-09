الشرطة البريطانية تبحث عن "محتال" حقن سيدة مسنة بلقاح مزيف لكورونا

كتب محمد رضا

تكثف الشرطة البريطانية، جهودها للبحث عن "محتال" حقن امرأة مسنة بلقاح زائف ضد فيروس كورونا المستجد، مقابل الحصول على مبلغ باهظ يقارب 217 دولارًا، ونبه المحققون إلى أن هذا الشخص ربما يعرض حياة الناس للخطر، إذا لم يجر إلقاء القبض عليه، بعد الواقعة التى نصب فيها على امرأة فى الثانية والتسعين من العمر.

ويقول تقرير نقلته شبكة "سكاى نيوز" الإخبارية، إن "هذا "المحتال" زعم أنه يعمل فى هيئة الصحة العمومية البريطانية، فأذنت له المرأة المسنة بأن يدخل بيتها فى الثلاثين من ديسمبر الماضى"، فيما قالت الضحية إن "المحتال حقنها جرعة فى الذراع، عبر أداة ذات لون داكن، ثم طلب منها المبلغ، وأوضح لها أنها ستتلقى تعويضا عنه، فى وقت لاحق".



الشرطة البريطانية تنشر صورة المحتال

ولم يجر التأكد مما إذا كان هذا المحتال قد حقن المرأة المسنة بأى مادة، كما لم تظهر أى أعراض جانبية على المرأة البريطانية المسنة بعد أخذ الجرعة "المزيفة" من لقاح "كوفيد 19"، وتأكدت ضحية النصب من سلامتها بعد إجراء فحوص فى المستشفى.

بدوره، قال كيفن إيفاس، وهو محقق فى العاصمة لندن، إن "ما حدث أمرٌ مقزز وهجوم غير مقبول"، مؤكدًا أن السلطات لن تتساهل مع الواقعة، وشدد على أن اعتقال هذا المحتال فى أقرب وقت ممكن أمرٌ حاسم، ليس لأنه يسلب الناس أموالهم فقط، بل لأنهم يعرض حياتهم أيضا للخطر.



الخبر على سكاى نيوز

وفى السياق ذاته، أظهرت صور ملتقطة بكاميرا المراقبة فى الشارع، مواصفات المحتال الذى خدع المرأة المسنة وسلب منها مئات الدولارات، ويبدو هذا المحتال أبيض البشرة وهو فى الثلاثينات من العمر، أما طوله فيقارب 1.75 متر، وشعره أقرب إلى اللون البنى.

وأوضح المحققون، أن هذا المحتال يتحدث الإنجليزية بلكنة لندنية، وطلبت ممن لديه معلومات بشأنه أن يبادر إلى إبلاغ السلطات.