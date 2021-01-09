التأمين الصحى بالشرقية: تشكيل لجنتين لعلاج أمراض القلب بفاقوس والعاشر

الشرقية- فتحية الديب

قال الدكتور جمال سلامة، مدير عام فرع التأمين الصحى بمحافظة الشرقية، إنه تم الموافقة من قبل السلطة المختصة بالهيئة العامة للتأمين الصحى، على تشكيل لجنتين لفحص مرضى أمراض القلب، بكل منطقة التأمين الصحى بالعاشر من رمضان، ومنطقة فاقوس، على أن يتم تفعيل اللجان بكل من عيادة العاشر من رمضان وعيادة فاقوس، مرة كل أسبوع فى البداية عمل اللجنتين.

وتابع "سلامة" لـ"اليوم السابع"، إن ذلك يأتي حرصا على رفع المعاناة المادية والبدنية على مرضى محافظة الشرقية وتقديم خدمات متميزة مكتملة بوحدات الفرع المختلفة وعدم تحويل المرضى إلى أماكن أخرى، وتحملهم أعباء السفر وتكبدهم مبالغ مالية للإنتقال.