اليوم السابع
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السبت، 09 يناير 2021 05:43 م
خالد صلاح
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البحرية الإندونيسية تعلن تحديد موقع الطائرة المفقودة

السبت، 09 يناير 2021 04:16 م
البحرية الإندونيسية تعلن تحديد موقع الطائرة المفقودة السلطات فى إندونسيا
(رويترز)

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قال مسؤول بالبحرية الإندونيسية إنها حددت موقع طائرة شركة سريويجايا إير التي فُقدت بعد إقلاعها من العاصمة جاكرتا وإنه جرى نشر سفن في الموقع.

وأضاف أنه "تم تحديد إحداثيات الموقع  وتسليمها لجميع سفن البحرية في المنطقة".

 

 

 

 


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