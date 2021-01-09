البحرية الإندونيسية تعلن تحديد موقع الطائرة المفقودة

(رويترز)

قال مسؤول بالبحرية الإندونيسية إنها حددت موقع طائرة شركة سريويجايا إير التي فُقدت بعد إقلاعها من العاصمة جاكرتا وإنه جرى نشر سفن في الموقع.

وأضاف أنه "تم تحديد إحداثيات الموقع وتسليمها لجميع سفن البحرية في المنطقة".