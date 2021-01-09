البابا فرانسيس يعلن تلقيه لقاح فيروس كورونا الأسبوع المقبل

أعلن بابا الفاتيكان البابا فرنسيس، فى مقابلة مع قناة التلفزيون الإيطالية "كانال 5"، أنه سيتلقى اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) الأسبوع المقبل، معتبراً أن رفض تلقى اللقاح يعكس "نكراناً انتحارياً".
وقال البابا فى المقابلة التى ستبث مساء الأحد ووزعت مقتطفات منها على وسائل الإعلام: "الأسبوع المقبل سنبدأ بذلك هنا فى الفاتيكان، وقد أخذت موعداً، يجب القيام بذلك".
وأضاق أن "هناك نكراناً انتحارياً فى رفض تلقى اللقاح أجهل تفسيراً له، ولكن ينبغى تلقى اللقاح اليوم".
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