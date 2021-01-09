اليوم السابع
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البابا فرانسيس يعلن تلقيه لقاح فيروس كورونا الأسبوع المقبل

السبت، 09 يناير 2021 06:36 م
البابا فرانسيس يعلن تلقيه لقاح فيروس كورونا الأسبوع المقبل البابا فرانسيس
كتب مصطفى عنبر

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أعلن بابا الفاتيكان البابا فرنسيس، فى مقابلة مع قناة التلفزيون الإيطالية "كانال 5"، أنه سيتلقى اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) الأسبوع المقبل، معتبراً أن رفض تلقى اللقاح يعكس "نكراناً انتحارياً".

وقال البابا فى المقابلة التى ستبث مساء الأحد ووزعت مقتطفات منها على وسائل الإعلام: "الأسبوع المقبل سنبدأ بذلك هنا فى الفاتيكان، وقد أخذت موعداً، يجب القيام بذلك".

وأضاق أن "هناك نكراناً انتحارياً فى رفض تلقى اللقاح أجهل تفسيراً له، ولكن ينبغى تلقى اللقاح اليوم".


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البابا فرانسيس

لقاح كورونا

فيروس كورونا

روما

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