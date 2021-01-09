البابا فرانسيس يعلن تلقيه لقاح فيروس كورونا الأسبوع المقبل

كتب مصطفى عنبر

أعلن بابا الفاتيكان البابا فرنسيس، فى مقابلة مع قناة التلفزيون الإيطالية "كانال 5"، أنه سيتلقى اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) الأسبوع المقبل، معتبراً أن رفض تلقى اللقاح يعكس "نكراناً انتحارياً".

وقال البابا فى المقابلة التى ستبث مساء الأحد ووزعت مقتطفات منها على وسائل الإعلام: "الأسبوع المقبل سنبدأ بذلك هنا فى الفاتيكان، وقد أخذت موعداً، يجب القيام بذلك".

وأضاق أن "هناك نكراناً انتحارياً فى رفض تلقى اللقاح أجهل تفسيراً له، ولكن ينبغى تلقى اللقاح اليوم".