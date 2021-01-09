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الاسوشيتيد برس: بايدن لا يدعم عزل ترامب لتركيزه على أهداف رئاسته

السبت، 09 يناير 2021 01:39 م
الاسوشيتيد برس: بايدن لا يدعم عزل ترامب لتركيزه على أهداف رئاسته جو بايدن
كتبت رباب فتحى

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قال الرئيس الأمريكى، المنتخب جو بايدن إن الرئيس دونالد ترامب "غير لائق للوظيفة"، لكنه رفض مرارًا تأييد الدعوات المتزايدة للديمقراطيين لعزله مرة أخرى، وفقا لوكالة "الأسوشيتيد برس" الأمريكية.

وقالت رئيسة مجلس النواب نانسى بيلوسى فى رسالة إلى أعضاء مجلسها، إن المشرعين قد يتحركون فى وقت مبكر من الأسبوع المقبل لعزل ترامب لتحريضه حشد عنيف على اجتياح مبنى الكابيتول الأمريكى إذا لم يستقيل الرئيس "على الفور". كما دعت بيلوسى وزعيم مجلس الشيوخ الديمقراطى تشاك شومر نائب الرئيس مايك بنس ومجلس الوزراء إلى استدعاء التعديل الخامس والعشرين لإجبار ترامب على التنحى من منصبه - وهى عملية تجريد الرئيس من منصبه وتنصيب نائب الرئيس لتولى المنصب.

فى حديثه إلى المراسلين فى ولايته الأصلية فى ديلاوير بعد حدث قدم فيه بعض خيارات وزرائه، أشار بايدن إلى أن السبب الرئيسى وراء ترشحه لمنصب لرئيس هو أنه "اعتقد لفترة طويلة جدًا أن الرئيس ترامب لم يكن لائقًا للمهنة."

قال بايدن: "لقد قلت الآن، حسنًا، منذ أكثر من عام، إنه غير لائق للخدمة"، "إنه أحد أكثر الرؤساء غير الأكفاء فى تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية."

لكنه رفض دعم الجهود الرامية إلى عزل ترامب من البيت الأبيض ، وأصر على أن المساءلة متروكة للكونجرس. بدلاً من ذلك ، قال بايدن إنه ركز على بدء إدارته فى 20 يناير ، وقال إن أولوياته الثلاث الأولى هى التغلب على فيروس كورونا، وتوزيع اللقاحات بشكل عادل ومنصف وإنعاش الاقتصاد المتعثر.

كشفت تعليقاته عن التوازن السياسى الذى عمل بايدن على إحداثه فى الأشهر التى تلت فوزه فى الانتخابات الرئاسية. لقد استمر فى انتقاد ترامب بشدة وكل جانب من جوانب إدارته تقريبًا ، لكنه عمل أيضًا على تركيز انتباه الجمهور على ما ستفعله الإدارة الجديدة بدلاً من الانغماس فى الاتهامات ضد الإدارة الأخيرة.


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