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الإنقاذ النهرى بالشرقية يبحث عن سائق سيارة سقطت في ترعة الإسماعيلية.. صور

السبت، 09 يناير 2021 12:49 م
الإنقاذ النهرى بالشرقية يبحث عن سائق سيارة سقطت في ترعة الإسماعيلية.. صور الإنقاذ النهرى بالشرقية
الشرقية – فتحية الديب

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تكثف قوات الإنقاذ النهرى بالشرقية، اليوم، جهودها للبحث عن جثة " محمد ال د" 24 سنة سائق السيارة التى سقطت أمس، بمياه ترعة الإسماعيلية، وأسفر ذلك عن انتشال جثة شخص " حسن د" 58 سنة مزارع، عم الأول، وتم إصابة 2 آخرين إثر انقلاب السيارة فى ترعة الإسماعيلية بدائرة مركز بلبيس بالشرقية.

كان اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ بانقلاب سيارة ربع نقل خضراء اللون فى ترعة الإسماعيلية، بالقُرب من كوبرى الزوامل ببلبيس، فيما انتقلت قوات الإنقاذ النهرى إلى مكان الواقعة، وتم انتشال شخصان مصابين بكدمات وجروح، وبعدها تم انتشال السيارة وجثة أحد المفقودين، فيما لا تزال جهود البحث جارية لانتشال جثة آخر مفقودة فى مياه الترعة.

وتبين إصابة كل من: عبدالله السيد محمد سالم، 18 سنة، طالب بالفرقة الأولى بكلية نظم المعلومات، وفقدان شقيقه "محمد" 24 سنة، سائق، وإصابة شاب ثالث، وفقدان "حسن د" 58 سنة فلاح، تم انتشال جثته، جميعهم من مركز بلبيس، فيما تبين وفاة المفقودين الاثنين، جرى نقل المصابين إلى مستشفى بلبيس المركزي، فيما لا تزال قوات الإنقاذ النهرى تبحث عن سائق السيارة، وتبين حدوث الحادث نتيجة انفجار إطار السيارة الأيمن أعلى الكوبرى.

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