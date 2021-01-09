وأضافت الوزارة، أن دائرة الصحة في "أبوظبي" تجري التجارب، المفتوحة على 500 متطوع مبدئيا، فيما تتولى شركة أبوظبي للخدمات الصحية "صحة" تطبيق كافة البروتوكولات الطبية المعمول بها، وتجرى التجارب على أشخاص بالغين أصحاء من مختلف الجنسيات من سكان أبوظبي، على ألا تقل أعمارهم عن 18 عاما، ولم يسبق لهم الإصابة بفيروس "كوفيد-19".