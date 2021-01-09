اليوم السابع
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السبت، 09 يناير 2021 05:59 م
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الأمم المتحدة تتوقع إرسال عدد محدود من المراقبين الدوليين المحايدين إلى ليبيا

السبت، 09 يناير 2021 05:00 م
الأمم المتحدة تتوقع إرسال عدد محدود من المراقبين الدوليين المحايدين إلى ليبيا جانب من العنف فى ليبيا _ صورة أرشيفية
بنغازى/أ ش أ/

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توقعت بعثة الأمم المتحدة للدعم فى ليبيا، إرسال عدد محدود من المراقبين الدوليين المحايدين غير المسلحين، وبالزى المدني، للانضمام إلى المراقبين الليبيين التابعين للجنة العسكرية المشتركة (5+5).

وذكرت البعثة - فى بيان اليوم السبت - أن إرسال المراقبين الدوليين سيتم على النحو الذى ورد فى تقرير الأمين العام للأمم المتحدة إلى مجلس الأمن فى 30 ديسمبر الماضي، والذى اقترح فيه ترتيبات دعم وقف إطلاق النار من خلال إنشاء وحدة مراقبة كجزء من البعثة الأممية.

ودعت مجموعة العمل الأمنية المعنية بليبيا جميع الأطراف الليبية إلى الإسراع فى تنفيذ وقف إطلاق النار وفتح الطريق الساحلى بين أبوقرين وسرت، وإخراج جميع المقاتلين الأجانب والمرتزقة على الفور.

وأكدت بعثة الأمم المتحدة للدعم فى ليبيا ومجموعة العمل دعمهما الكامل للجنة العسكرية المشتركة والتنفيذ التام لاتفاق وقف إطلاق النار.

 


الأمم المتحدة

المراقبين الدوليين

ليبيا

أخبار ليبيا

العنف في ليبيا

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