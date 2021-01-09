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الأرصاد السعودية تحذر من رياح نشطة وأتربة تضرب المدينة المنورة

السبت، 09 يناير 2021 08:38 ص
الأرصاد السعودية تحذر من رياح نشطة وأتربة تضرب المدينة المنورة رياح وأتربة
كتب محمد جمال

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أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم، بمنطقة المدينة المنورة بمشيئة الله تضمنت رياحاً نشطة وأتربة مثارة تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، وأوضح المركز أن الحالة التي تشمل المدينة المنورة ومحافظتي الحناكية والمهد ، تستمر حتى الساعة الـ 6 مساء، بحسب "واس".


رياح وأتربة

المدينة المنورة

السعودية

طقس السعودية

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