ابن الرئيس الأمريكى يعتبر إغلاق تويتر لحساب ترامب هجوم على حرية الكلام

ريهام عبد الله

وجه دونالد ترامب جونيور، نجل الرئيس الأمريكى المنتهية ولايته دونالد ترامب، هجوما حادا، لما وصفه بالرقابة على حرية الكلام، وذلك إثر إغلاق تويتر لحساب ترامب، أمس الجمعة، وقال ابنه فى تغريدة: "حرية الكلام تحت الهجوم، الرقابة تحدث كما لم يحدث من قبل".

وأضاف نجل ترامب فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بتويتر: "حرية الكلام تتعرض للهجوم! الرقابة تحدث كما لم يحدث من قبل! لا تدعهم يسكتونا، اشترك في http://DONJR.COM للبقاء على اتصال!، إذا تم إقصائي من حساباتى عبر المنصات الاجتماعية، فسأعلمكم بأفكاري وأين ينتهي بي الأمر".



نجل ترامب

وفى سياق متصل، كانت شركة تويتر قد قالت إنها علقت حساب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بشكل دائم بسبب وجود خطر استغلاله في التحريض على المزيد من العنف.

وقالت الشركة في بيان: "بعد المراجعة الدقيقة للتغريدات الحديثة الصادرة عن حساب الرئيس دونالد ترامب والسياق المحيط بها، وتحديدا كيفية تلقيها وتفسيرها على الموقع وخارجه، قمنا بتعليق الحساب نهائيا بسبب خطر حدوث مزيد من التحريض على العنف".

فيما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سينظر في بناء منصته الخاصة بعد أن أوقفت شركة تويتر حسابه نهائيا أمس الجمعة خشية حدوث المزيد من التحريض على العنف بعد اقتحام مئات من أنصاره لمبنى الكونجرس يوم الأربعاء، ونشر ترامب تغريداته الأخيرة على حساب الرئيس بعد أن حظرت شركة تويتر حسابه الشخصي.