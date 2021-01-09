إيقاف أعمال بناء 4 عقارات بدون ترخيص فى مرسى مطروح

مطروح - حسن مشالي

أعلن رضا جاب الله، رئيس مدينة مرسي مطروح، إيقاف أعمال بناء فى 4 عقارات تعمل بدون ترخيص بمناطق الكيلو 2 وخلف سنترال الكيلو 5 وعلم الروم، وذلك تحت إشراف وتنفيذ إدارة تحسين البيئة بمجلس المدينة ومشاركة شرطة المرافق للحملة، تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بتكثيف حملات مكبرة على الأحياء بنطاق المدينة.

وأكد "جاب الله" أنه تم التحفظ على معدات وأدوات بناء لعدد 4 عقارات مخالفة تعمل بدون ترخيص وذلك خلال المرور اليومي على الأحياء بعد أن تلقى عدد من البلاغات تبين عدم وجود تراخيص للعقارات الـ 4 وذلك بالمخالفة لقرارات مجلس الوزراء وبناء عليه تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أصحاب العقارات وتم ايقاف الأعمال طبقا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، مشددا على مواصلة استمرار الحملات المكبرة على الأحياء لضبط البناء العشوائي وذلك بالتزامن مع جهود الدولة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وشدد رئيس المدينة، على أنه سيتم تطبيق سلطة القانون ومنع أى حالات البناء العشوائي تنفيذا لقرار رئيس الوزراء بالتصدي بكل حزم لكافة أعمال البناء المخالفة.

وناشد رئيس مدينة مرسى مطروح، المواطنين بعدم البناء بدون ترخيص كخطوة على الطريق الصحيح للحد من حالات البناء العشوائي من أجل احترام سلطة القانون.



