إيقاف أعمال بناء مخالف بعقار بمنطقة الرابعة الناصرية فى الإسكندرية.. صور

تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بالتصدي لظاهرة البناء المخالف والقضاء عليها فى المهد وعدم التهاون مع أى مخالفة، واصلت الأجهزة التنفيذية بالمحافظة من خلال وحدة الإزالة الفورية وبالتنسيق مع الجهات المعنية حملاتها المكبرة علي مستوي الأحياء.
وأشارت محافظة الإسكندرية فى بيان لها اليوم ان وحدة الإزالة الفورية، تحت إشراف اللواء محمد عبدالله مستشار المحافظ، والمهندس إسلام عودة مدير المكتب الفني الهندسى،قد شنت حملة لوقف أعمال بناء مخالف بإحدى العقارات الكائنة بمنطقة رابعة الناصرية، وتم التحفظ على سيارة نقل تستخدم فى أعمال الصب ( سيارة بامب ) بالإضافة إلى 2 ماكينة لحام.
وكان اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية قد شدد علي تكثيف الحملات اليومية علي مستوي الأحياء، لمتابعة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء، بشأن إلزام المحال والمواطنين بإتباع الإجراءات الإحترازية لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد.
وقاد اللواء خالد جمعة سكرتير عام مساعد لمحافظة الإسكندرية اليوم برفقة المهندسة سحر شعبان رئيس حي غرب حملة مكبرة بنطاق حي غرب، للتأكيد على أصحاب المحال والمقاهي والمطاعم بضرورة إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية حفاظا علي صحتهم وسلامة المواطنين المترددين عليهم، كما أكد السكرتير المساعد على ضرورة التزام المحال والمقاهي بالاشتراطات الصحية والبيئية وارتداء الكمامات واتاحة المعقمات و المطهرات للمترددين على المقاهي وتوفير صناديق القمامة.
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