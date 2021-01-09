إيقاف أعمال بناء مخالف بعقار بمنطقة الرابعة الناصرية فى الإسكندرية.. صور

الإسكندرية جاكلين منير

تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بالتصدي لظاهرة البناء المخالف والقضاء عليها فى المهد وعدم التهاون مع أى مخالفة، واصلت الأجهزة التنفيذية بالمحافظة من خلال وحدة الإزالة الفورية وبالتنسيق مع الجهات المعنية حملاتها المكبرة علي مستوي الأحياء.

وأشارت محافظة الإسكندرية فى بيان لها اليوم ان وحدة الإزالة الفورية، تحت إشراف اللواء محمد عبدالله مستشار المحافظ، والمهندس إسلام عودة مدير المكتب الفني الهندسى،قد شنت حملة لوقف أعمال بناء مخالف بإحدى العقارات الكائنة بمنطقة رابعة الناصرية، وتم التحفظ على سيارة نقل تستخدم فى أعمال الصب ( سيارة بامب ) بالإضافة إلى 2 ماكينة لحام.

وكان اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية قد شدد علي تكثيف الحملات اليومية علي مستوي الأحياء، لمتابعة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء، بشأن إلزام المحال والمواطنين بإتباع الإجراءات الإحترازية لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقاد اللواء خالد جمعة سكرتير عام مساعد لمحافظة الإسكندرية اليوم برفقة المهندسة سحر شعبان رئيس حي غرب حملة مكبرة بنطاق حي غرب، للتأكيد على أصحاب المحال والمقاهي والمطاعم بضرورة إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية حفاظا علي صحتهم وسلامة المواطنين المترددين عليهم، كما أكد السكرتير المساعد على ضرورة التزام المحال والمقاهي بالاشتراطات الصحية والبيئية وارتداء الكمامات واتاحة المعقمات و المطهرات للمترددين على المقاهي وتوفير صناديق القمامة.