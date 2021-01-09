اليوم السابع
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السبت، 09 يناير 2021 08:53 م
خالد صلاح
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إيطاليا تسجل 19 ألفا و978 إصابة بكورونا.. والإجمالى يقفز إلى 2 .2 مليون حالة

السبت، 09 يناير 2021 08:30 م
إيطاليا تسجل 19 ألفا و978 إصابة بكورونا.. والإجمالى يقفز إلى 2 .2 مليون حالة اجراءات مكافحة فيروس كورونا
روما /أ ش أ/

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سجلت وزارة الصحة الإيطالية، اليوم السبت، 19 ألفا و978 إصابة جديدة بفيروس كورونا، إلى جانب 483 وفاة جديدة بالفيروس.

وذكرت الوزارة - وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية اليوم - أن عدد الإصابات الإجمالى بعدوى كورونا فى إيطاليا وصل إلى مليونين و257 ألفا و866 حالة.

وأضافت أنه تم رصد 483 وفاة جديدة جراء المرض؛ ليصل عدد ضحايا الجائحة فى البلاد إلى 78 ألفا و394 متوفيا، مشيرة إلى أن عدد المتعافين من المرض يبلغ حاليا مليونا و606 آلاف و630 شخصا بعد رصد 17040 حالة شفاء، بينما لا يزال 572 ألفا و842 حالة تعد نشطة.

و تعتبر إيطاليا ثامن دولة فى العالم من حيث حصيلة الإصابات بفيروس كورونا، بينما رصدت البلاد سادس أعلى عدد للوفيات جراء المرض.

 


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