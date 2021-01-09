اليوم السابع
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السبت، 09 يناير 2021 04:15 م
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إندونيسيا تؤكد تحطم طائرة على متنها 62 راكبا بينهم 10 أطفال قرب جزيرة لاكى

السبت، 09 يناير 2021 04:00 م
إندونيسيا تؤكد تحطم طائرة على متنها 62 راكبا بينهم 10 أطفال قرب جزيرة لاكى حطام الطائرة
كتب محمد جمال

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أكد وزير النقل الإندونيسي، اليوم السبت، تحطم الطائرة التابعة لشركة الطيران سريويجايا بالقرب من جزيرة لاكى، أكد المتحدث باسم مكتب البحث والإنقاذ الإندونيسي، يوسف لطيف، اليوم السبت، فقدان الاتصال بطائرة تابعة لشركة "سريويجايا" الجوية فى البلاد، بعد إقلاعها من العاصمة جاكرتا وعلى متنها 62 راكبا، وقال المدير العام للنقل الجوى بالوزارة، نوفى ريانتو، لوكالة أنباء "أنتارا" الإندونيسية: إن "مراقبى مطار جاكرتا فقدوا الاتصال بطائرة "سريويغايا" الجوية". وفقا لوكالة الانباء "شينخوا" الصينية.

وأضاف ريانتو: إن "آخر اتصال كان على الساعة 2:40 بعد الظهر بالتوقيت المحلى لإندونيسيا، (07:40 بتوقيت غرينتش)".، وفى وقت سابق، قالت خدمة "فلايت رادار 24": "إن الطائرة سريويغايا" فقدت الإتصال بعد ارتفاعها أكثر من 10000 قدم فى أقل من 60 ثانية وأربع دقائق بعد المغادرة من مطار جاكرتا.

وكتبت الخدمة على تويتر "فقدت إشارة ADS-B من الرحلة رقم SJ182 فى الساعة 07:40:27 بالتوقيت العالمى المنسق. كانت الرحلة فى طريقها من جاكرتا إلى بونتياناك فى إندونيسيا".

​ومن جهتها، قالت السفارة الروسية فى إندونيسيا، إنه "لم يكن هناك مواطنون روس على متن طائرة "سريويغايا" الجوية، وفقا للمعلومات الأولية"، ووفقا لرصد الطيران "آير لايف"، فقد كان على متن الطائرة 62 شخصا، من بينهم 46 بالغا وسبعة أطفال وثلاثة رضع، بالإضافة إلى طيارين وأربعة مضيفات.


إندونيسيا

جاكرتا

حطام الطائرة

جزيرة لاكى

حوادث مفزعة

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