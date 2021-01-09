اليوم السابع
Ads
السبت، 09 يناير 2021 02:45 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

إندونيسيا: الطائرة المنكوبة على متنها 56 راكب و 6 من أفراد الطاقم

السبت، 09 يناير 2021 01:52 م
إندونيسيا: الطائرة المنكوبة على متنها 56 راكب و 6 من أفراد الطاقم تحطم طائرة - أرشيفية
كتب محمد جمال

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت وسائل إعلام إندونيسية اليوم أن الطائرة المنكوبة كان على متنها 56 راكب و 6 من أفراد الطاقم، وأعلنت وسائل إعلام إندونيسية اليوم العثور على أجزاء حطام شمالى جاكرتا يُعتقد أنها من طائرة سريويجايا إير التى انقطع الاتصال بها.

وقالت وسائل إعلام محلية إن الاتصال انقطع بإحدى طائرات شركة سريويجايا إير بعد إقلاعها من العاصمة الإندونيسية جاكرتا اليوم السبت في طريقها إلى مدينة بونتياناك عاصمة إقليم كاليمنتان الغربية.

وذكرت الشركة فى بيان أنها ما زالت تجمع معلومات أكثر تفصيلا عن الرحلة الجوية قبل أن يتسنى لها إصدار أي بيان.


إندونيسيا

تحطم طائرة

جاكرتا

حطام طائرة

الطائرة الاندونيسية

بونتياناك

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة