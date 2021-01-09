إقبال كبير على تقديم طلبات التصالح فى مخالفات البناء بأسيوط.. صور

أسيوط هيثم البدرى

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، إن المراكز التكنولوجية بمراكز وأحياء المحافظة تشهد إقبالا كبيراً من المواطنين الراغبين فى تقديم طلبات التصالح فى مخالفات البناء والحرص على تقديم الطلبات قبل نهاية مارس القادم وخاصة بعد التسهيلات التى قدمتها الحكومة بمد فترة التصالح 3 اشهر بصورة نهائية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ورئيس مجلس الوزراء للمضى قدماً فى تشجيع المواطنين والتيسير لهم لملف التصالح فى مخالفات البناء وفقًا للأوضاع القانونية والاجراءات التى تضمنها القانون واللائحة التنفيذية له .

وأكد محافظ أسيوط – فى بيان صادر عن مكتب إعلام المحافظة اليوم – انه تم توجيه قيادات المحافظة ورؤساء المراكز والاحياء بالمتابعة المستمرةللمراكز التكنولوجية والتأكيد على تطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد وارتداء الكمامات لجميع العاملين والمترددين على المراكز حفاظاً على صحتهم مشددا على تقديم كافة التسهيلات للمواطنين، لافتا إلى أنه تم اعتماد قرارات التصالح فى مخالفات البناء بعد سداد كامل مبلغ التصالح واستيفاء باقى الاجراءات القانونية للحصول على نموذج 10 للتصالح وجارى اعتماد باقى القرارات، لافتاً إلى تقديم كافة التسهيلات للمواطنين لتقديم الطلبات وسداد جدية التصالح ،مؤكدا الاستمرار فى تلقى طلبات التصالح فى مخالفات البناء وتقنين الأوضاع يومياً خلال الفترتين الصباحية والمسائية وحتى أيام العطلات والاجازات الرسمية واعتبارها أيام عمل عادية .

و تفقد المهندس نبيل الطيبى سكرتير عام المحافظة المساعد سير العمل بالمراكز التكنولوجية بحى شرق وغرب ومركز أسيوط والتقى بالعاملين بالمراكز موجها بتقديم كافة التسهلات للمواطنين وتذليل العقبات وفقا للقانون والقرارات المنظمة لذلك .

واكد المحافظ على استمرار جولاته الميدانية بصورة مفاجئة لتفقد سير العمل بالمراكز التكنولوجية بمختلف مراكز واحياء المحافظة وتقديم كافة التسهيلات للمواطنين ، مشيداً بقرار مجلس الوزراء بالموافقة على مد فترة التصالح فى مخالفات البناء لمدة 3 أشهر، بصورة نهائية، لتنتهى هذه الفترة آخر مارس المقبل، وذلك طبقاً لقانون التصالح فى بعض مخالفات البناء، ولائحته التنفيذية، وعلى أن يُسدد المتقدم للتصالح 30% من قيمة للتصالح، كجدية تصالح، إذا قام بالسداد فى شهر يناير الجارى، بينما يُسدد 35% إذا قام بالسداد فى شهر فبراير، و40% إذا قام بالسداد فى شهر مارس المقبل، وذلك بدلاً من 25% التى سبق إقرارها لمن سدد جدية التصالح خلال الأشهر الماضية ، لافتاً الى انه سبق الاعلان عن وصول 800 لوحة للكتل القريبة بمدن وقرى وعزب ونجوع المحافظة للحيز العمرانى المعتمد طبقًا للتصوير الجوى 22/7/ 2017 والواردة من الهيئة العامة للتخطيط العمرانى بوزارة الاسكان والتى نص عليها القانون رقم 17 لسنة 2019 والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية وتم تسليمها للمراكز والأحياء وذلك ضمن الاجراءات التى اتخذتها الحكومة للتسهيل على المواطنين للتقدم بطلبات التصالح فى مخالفات البناء ، لافتاً إلى أنه سيتم تسليم المتقدمين شهادة تفيد ذلك لتقديمها للجهات المختصة وذلك بعد دفع المبالغ المالية الخاصة بجدية التصالح لحين انتهاء التقييم والبت من أعمال اللجنة المختصة .



تفقد المراكز التكنولوجية



تفقد المراكز التكنولوجية