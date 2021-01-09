إعدام مئات الآلاف من البط لمواجهة توسع انتشار انفلونزا الطيور شديدة العدوى فى فرنسا

أعلن وزير الزراعة الفرنسي أنه سيتم إعدام "مئات الآلاف" من البط في جنوب غرب فرنسا متحدثا عن "سباق مع الزمن" في مواجهة فيروس إنفلونزا الطيور "الشديد العدوى".
وأضاف ان إعدام مئات آلاف من البط "أمر هائل أساسا للاسف لكنه ليس كافيا" موضحا "يبدو أننا لم نتحرك بالسرعة الكافية" في معرض تبريره اجراءات توسيع عمليات الذبح الوقائي لخلق فراغ صحي ضمن مساحة خمسة كلم في محيط بؤر الاصابة وكذلك "مناطق عازلة" يحظر دخول اي من الدواجن اليها او الخروج منها. لكن دينورماندي اشار الى وجود بروتوكولات صحية صارمة في عملية الذبح مؤكدا أنه سيتم تعويض مربي الدواجن اعتبارا من الأسبوع المقبل.
رصدت سلالة "اتش 5 ان8" لانفلونزا الطيور المنتشرة أيضا في أماكن أخرى في أوروبا ، لأول مرة في مزرعة بفرنسا في مطلعديسمبر ما أدى بشكل خاص إلى فرض الصين حظرا على الدواجن الفرنسية.
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