وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، فيما تمكن فريق الإنقاذ من دخول المصنع - بعد السيطرة على الحريق - والتأكد من عدم وجود أشخاص.



كما تسبب الحريق في إلحاق أضرار بالغة في المبنى المكون من ثلاثة طوابق، ما دعى إخلاء المصانع المجاورة ومضخة للبترول بالمنطقة.