اليوم السابع
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السبت، 09 يناير 2021 04:16 م
خالد صلاح
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إثيوبيا تعلن بناء سد جديد لتخزين 55 مليون متر مكعب من المياه بإقليم أمهرة

السبت، 09 يناير 2021 03:52 م
إثيوبيا تعلن بناء سد جديد لتخزين 55 مليون متر مكعب من المياه بإقليم أمهرة إثيوبيا تعلن بناء سد جديد لتخزين 55 مليون متر مكعب من المياه
وكالات

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وضعت إثيوبيا، اليوم السبت، حجر الأساس لسد جديد بتكلفة مالية قدرها 125 مليون دولار، بمنطقة شمال شوا بإقليم أمهرة وتصل طاقته التخزينية إلى 55 مليون متر مكعب من المياه، ووفقا لهئية الإذاعة الإثيوبية إن السد سيطلق عليه اسم "أجما شاشا" .

وقالت شبكة العين الإخبارية ، شارك فى  مراسم وضع حجر الأساس كل من وزير المياه والري والطاقة الإثيوبى، سلشي بقلي، ورئيس إقليم أمهرة، أغانجه تشاغر، كما يبلغ ارتفاع السد الذي تهدف منه إثيوبيا للزراعة المروية  45.5 متر بطول 371 مترا، ومن المتوقع أن يكتمل بناؤه في غضون ثلاث سنوات بتكلفة مالية 5 مليارات بر بنحو 125 مليون دولار.

وثيقة السد
وثيقة السد

 

وعند الانتهاء، سيتم تطوير 7 آلاف هكتار من الأراضي ويستفيد منها أكثر من 28 ألف أسرة، وتقوم شركة الهندسة المدنية الصينية (CCEC) بالتعاون مع مؤسسة أعمال المياه والبناء التابعة لإقليم أمهرة بتشييد هذا المشروع.

وضع حجر الأساسا
وضع حجر الأساس

يشار إلى أن آخر السدود الجديدة التي  دشنتها إثيوبيا مشروع كويشا للطاقة الكهرومائية، وله قدرة توليد تبلغ 2160 ميجاوات، ويتم بناء المشروع في كويشا بإقليم شعوب جنوب إثيوبيا المحاذي لكينيا، في منطقة تحمل نفس اسم السد، بتكلفة 2.5 مليار يورو، وتقوم ببنائه شركة ساليني الإيطالية.


إثيوبيا

سد أجما شاشا

إقليم أمهرة

أديس أبابا

اثيوبيا

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