أول مواطن قطرى يصل السعودية: جايين بلدنا الثانى.. فيديو

كتب مصطفى عنبر

نشرت قناة الإخبارية السعودية، مقطع فيديو لعبور أول القادمين من دولة قطر، إلى المملكة العربية السعودية، عبر منفذ سلوى الحدودى بين الدولتين، والذى استقبل صباح اليوم، عددا من القادمين مع بدء افتتاحه، وتم إنهاء الإجراءات الجمركية، وفقًا للضوابط والإجراءات الصحية المتبعة في جميع المنافذ.

فيديو | أول القادمين عبر منفذ سلوى لـ #الإخبارية: المسؤولون يرحبون وإجراءات العبور يسيرة وتثلج الصدر pic.twitter.com/60ssbdJPCa — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) January 9, 2021

وقلب أول مواطن قطرى ضمن القادمين إلى السعودية لقناة الإخبارية، "احنا جايين بلدنا الثانى.. والإجراءات في المنفذ طيبة وشيئ يثلج الصدر"

وأعلنت "قمة العلا" الخليجية بالمملكة العربية السعودية، يوم الثلاثاء الماضى، عن اتفاق يهدف إلى اتفاق يهدف لطي صفحة الماضى "أزمة الخليج"، ودعم العمل العربى المشترك.