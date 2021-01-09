أرمينيا وأذربيجان تناقشان تبادل الأسرى ومصير المفقودين

موسكو /أ ش أ/

ناقشت السلطات الأرمينية والأذربيجانية مسألة تبادل الأسرى ومصير المفقودين فى النزاع الأخير بين البلدين فى إقليم ناجورنو كاراباغ، المتنازع عليه.

ونقلت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية فى هذا الإطار، إعلان جهاز الأمن القومى الأرميني، أن مديره أرمين أبازيان، ناقش مع نظيره الأذري، على ناجييف، مسألة تبادل الأسرى ومصير المفقودين بين البلدين خلال لقاء -لم يُعلن عنه مسبقا- جمعهما فى منطقة حدودية.

وقال جهاز الأمن القومى الأرمينى -فى بيان - "التقى رئيس جهاز الأمن القومى الأرمينى أرمين أبازيان، نظيره الأذرى على ناجييف فى المنطقة الحدودية المحايدة بالقرب من قرية يراسخ، بمقاطعة أرارات الحدودية مع نخجوان الأذرية"، مضيفا أنه "تم خلال الاجتماع مناقشة قضايا تبادل الأسرى والبحث عن المفقودين".

ووقعت أرمينيا وأذربيجان فى وقت سابق، اتفاقا برعاية روسية لوقف إطلاق النار فى إقليم ناجورنو كارا باخ المتنازع عليه، دخل حيز التنفيذ فى 10 نوفمبر الماضي.

وينص إعلان وقف إطلاق النار على توقف القوات الأرمنية والأذربيجانية عند مواقعها الحالية، وانتشار قوات حفظ السلام الروسية على امتداد خط التماس فى كارا باخ والممر الواصل بين أراضى أرمينيا والإقليم.

ويتضمن الاتفاق أيضا رفع القيود عن حركة النقل والعبور وتبادل الأسرى بين طرفى النزاع، وعودة النازحين إلى كارا باخ برعاية المفوض الأممى لشؤون اللاجئين.