CNN: بنس يخطط لحضور تنصيب جو بايدن

كتبت ريم عبد الحميد

قالت شبكة سى إن إن الأمريكية، نقلا عن مصدر مقرب من مايك بنس، إن نائب الرئيس الأمريكى يخطط لحضور حفل تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن في 20 يناير.

وأوضح المصدر أن هذا هو ما يخطط له بنس، وإن كان لم يتلق دعوة بعد. قال مصدر آخر إن بنس واجه ضغوطا من كثير ممن حوله شجعوه على الحضور. ومع ذلك، لم تتم دعوته رسميًا بعد.

وفي سياق متصل، قال مصدران مطلعان إن الانقسام بين الرئيس دونالد ترامب ونائبه قد تعمق خلال الـ 24 ساعة الماضية. وتقول مصادر إن ترامب غاضب من بنس بينما يشعر الأخير بخيبة أمل وحزن تجاه الأول.

وتراكمت مشاعر بنس بعد أسابيع من محاولة ترامب إقناعه بإلغاء الانتخابات من جانب واحد، وبلغت ذروتها بالفوضى التى أثارتها تصريحات ترامب الأخيرة.

بالإضافة إلى ذلك، كان بنس هو الشخص الذى تحدث عبر الهاتف مع القائم بأعمال وزير الدفاع كريستوفر ميلر الذى حث على استجابة أسرع من الحرس الوطني للانتشار فى واشنطن بعد إحباط واسع النطاق بين المشرعين بشأن عدم الاستجابة. ولم يتصل ترامب أبدًا للاطمئنان على سلامته ولم يتواصل مع بنس حتى الآن.

وقال المصدر إنه على الرغم من التوتر الحالى في هذه المرحلة، لا يبدو أن أيًا منهما سيفعل أي شيء، مثل استقالة بنس.

وفضلا عن ذلك، قال المصدر إن العديد من مسئولي الإدارة الأمريكية الذين ناقشوا الاحتجاج بالتعديل الخامس والعشرين يشعرون اليوم أن مثل هذه الخطوة ستضر أكثر مما تنفع.

وقال مصدر مقرب من بنس إنه منذ وقت مبكر من بعد ظهر الخميس، لم تصل هذه المحادثات إلى مكتبه لكن مشرعى الكونجرس كانوا يحاولون الوصول إليه فى هذا الشأن.



