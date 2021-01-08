70 فريقا طبيا لمتابعة حالات العزل المنزلى لمرضى كورونا بالغربية

الغربية - مصطفى عادل

أكد الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الغربية، أن هناك 70 فريقا طبيا بالإدارات الصحية على مستوى المحافظة، تخضع لإشراف المديرية، لمتابعة الحالات الصحية وفترة العلاج لحالات العزل المنزلى لمرضى كورونا.

وأضاف لـ"اليوم السابع"، أن الحالات المرضية البسيطة والتى تذهب لمستشفيات العزل، ولا تحتاج للعزل بالمستشفى يتم عزلها منزليا، وصرف بروتوكول علاج الفيروس، على أن تقوم المستشفى التى توجه لها المريض بإخطار الإدارة الصحية التابع لها محل إقامته، لمتابعته من خلال فريق المتابعة.

وأشار إلى أن الوحدات الصحية تقوم بمتابعة المخالطين وحال ظهور أعراض عليهم يتم تحويلهم للمستشفى لتلقى العلاج، أما فى حالة عدم ظهور أعراض يتم صرف أدوية وقائية لهم.

وأوضح أن الفرق الطبية مقسمة لـ42 فريقا للمتابعة التليفونية مع الحالة طوال فترة العلاج، والوقوف على الحالة الصحية طوال فترة الخضوع للعلاج، إلى جانب 28 فريقا ميدانيا، ومهمته النزول للحالات المصابة والتى تعانى من أمراض مزمنة والحوامل، ومتابعة حالتهم الصحية.

وأشار إلى أن هناك 12 ألف حالة عزل منزلى بنطاق المحافظة منذ بداية الموجة الأولى للفيروس وحتى الآن.