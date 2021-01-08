ولادة مبكرة لإنقاذ حياة مريضة كورونا وجنينها بمستشفى الأحرار للعزل.. صور

نجح فريق طبى بمستشفى الأحرار التعليمى بالزقازيق والمخصصة لعزل حالات مرضي فيروس كورونا، في إنقاذ حياة أم وجنينها مصابة بالفيروس، وإجراء لها ولادة قيصرية، وحالتها مستقرة.

وقال بيان للمستشفى، أن سيدة عمرها 22 سنة وحامل 34 أسبوعا شخصت حالتها إيجابي كورونا والتهاب شديد بالرئتين، وأجريت لها عملية ولادة قيصرية بعد عمل الفحوصات الطبية وتم التنسيق مع أطباء العناية والتخدير والمحضن والأشعة والتحاليل، والأم والطفلة بحالة جيدة.

وتابع البيان، أن طاقم عمليات النساء الأطباء أمانى محروس، ومحمد حسن وتحت إشراف دينا جمال استشارى المناوبين اليوم، بمساعدة تمريض عمليات النساء والتوليد سارة وسمر".

وكانت خصصت محافظ الشرقية، خمسة مستشفيات عزل حالات كورونا، وهي الصدر والحميات بالزقازيق، وطوارئ فاقوس وأبوحماد المركزي، بالإضافة إلى الأحرار التعليمي وجهزت المستشفيات بكوادر طبية مدربة وتجهيزات طبية، لتقديم الخدمة المرضي طبقا لبرتوكول وزارة الصحة.

وأشار إلى أن بشأن أيام الطوارئ، جرى تحديد أيام السبت والأحد والاثنين والأربعاء استقبال بمستفيات جامعة الزقازيق ويومي الجمعة الثلاثاء استقبال بمستشفى الزقازيق العام ويومي الثلاثاء والخميس استقبال بمستشفى التأمين الصحي (المبرة) ويوم الخميس استقبال بمستشفى القنايات، وذلك لضمان استمرار تقديم الخدمة للحوادث والطوارئ.

وهناك تنسيق وتكامل بين القطاعات الطبية المختلفة من مستشفيات جامعة الزقازيق ومستشفيات قطاع الصحة وهيئة التأمين الصحي ومستشفى الأحرار التعليمي ومرفق الإسعاف لتوجيه أوجه الرعاية الصحية والعلاجية اللازمة لمصابي فيروس كورورنا وتطبيق البروتوكولات العلاجية المتبعة طبقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة المصرية.