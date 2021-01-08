اليوم السابع
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وزير بريطاني: اللقاح قد لا يكون فعالا للوقاية من سلالة جنوب أفريقيا

الجمعة، 08 يناير 2021 03:33 م
وزير بريطاني: اللقاح قد لا يكون فعالا للوقاية من سلالة جنوب أفريقيا وزير النقل البريطاني جرانت شابس
رويترز

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قال وزير النقل البريطاني جرانت شابس، اليوم الجمعة، إن هناك مخاوف من أن لقاحات كوفيد-19 قد لا تعمل بشكل صحيح ضد السلالة شديدة العدوى من فيروس كورونا المكتشفة في جنوب أفريقيا.
 
وتسارع الشركات الرائدة في إنتاج لقاحات كوفيد-19 في العالم لمعرفة ما إذا كانت لقاحاتها فعالة في مواجهة التحورات الجديدة للفيروس التي رُصدت في جنوب إفريقيا وبريطانيا.
 
وأفادت دراسة مختبرية أجرتها شركة فايزر الأمريكية أن اللقاح الذي طورته مع شركة بيونتيك للوقاية من مرض كوفيد-19 فعال فيما يبدو في مواجهة تحور رئيسي في السلالات الجديدة سريعة الانتشار من فيروس كورونا التي رُصدت في بريطانيا وجنوب أفريقيا.
 
وقال شابس لراديو ال.بي.سي "السلالة التي رصدت في جنوب أفريقيا تقلق الخبراء بسبب احتمال ألا يثير اللقاح رد فعل بنفس الطريقة أو لا يعمل بالطريقة نفسها تماما".
 
وتشير الدراسة، التي أجرتها فايزر وعلماء من الفرع الطبي لجامعة تكساس ولم تخضع للمراجعة بعد، إلى أن اللقاح فعال في تحييد الفيروس الذي يحمل التحور المعروف باسم (إن501.واي) في البروتين المسؤول عن تكوين الشوكات في الفيروس.
 
وقال فيل دورميتزر، أحد كبار علماء لقاحات الفيروسات في شركة فايزر، إن الطفرة قد تكون مسؤولة عن زيادة القدرة على الانتشار والعدوى، علاوة على المخاوف من أنها قد تجعل الفيروس قادرا على الهروب من آلية التحييد بالأجسام المضادة التي يثيرها اللقاح.
 

جرانت شابس

بريطانيا

لقاح كورونا

جنوب أفريقيا

كوفيد19

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