اليوم السابع
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الجمعة، 08 يناير 2021 08:22 م
خالد صلاح
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وزير العدل الأمريكى: "إف.بى.آى" والشرطة تحققان فى مقتل شرطى بالكونجرس

الجمعة، 08 يناير 2021 07:22 م
وزير العدل الأمريكى: "إف.بى.آى" والشرطة تحققان فى مقتل شرطى بالكونجرس محاولات أنصار ترامب اقتحام الكونجرس
واشنطن (رويترز)

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قال جيفرى روزن القائم بأعمال وزير العدل الأمريكي، اليوم الجمعة إن مكتب التحقيقات الاتحادى (إف.بي.آي) وشرطة واشنطن سيحققان بشكل مشترك فى مقتل أحد أفراد شرطة مبنى الكونجرس (الكابيتول)، ويدعى برايان سيكنيك بسبب إصابات لحقت به أثناء الدفاع عن المبنى فى وجه الاقتحام الذى وقع يوم الأربعاء.

 

وأضاف فى بيان "مشاعرنا وصلواتنا مع أسرة وزملاء ضابط شرطة الكابيتول برايان دي. سيكنيك الذى توفى الليلة الماضية متأثرا بإصاباته التى عانى منها وهو يدافع عن الكابيتول فى وجه مؤيدى ترامب الذين اقتحموه فى السادس من يناير".

 

ولم يفصح روزن إن كانت الوفاة سيتم التحقيق فيها كجريمة قتل أم لا، لكنه قال إن وزارة العدل "ستتيح كل الموارد الممكنة للتحقيق ولمحاسبة المسؤولين".

 


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