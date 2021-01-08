اليوم السابع
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هؤلاء قاطعوا "حفل التنصيب" فى الولايات المتحدة بعد قرار ترامب عدم الحضور

الجمعة، 08 يناير 2021 11:06 م
هؤلاء قاطعوا "حفل التنصيب" فى الولايات المتحدة بعد قرار ترامب عدم الحضور ترامب وبايدن
كتبت: نهال أبو السعود

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أعلن الرئيس ترامب، الجمعة، أنه لن يحضر حفل تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن، منهيا شهرين من التكهنات حول قراره، وبذلك سيكون أول رئيس منذ أكثر من 150 عامًا - والرابع فقط فى تاريخ الولايات المتحدة يفوت الاحتفال الذى يؤدى فيه خليفته اليمين.

وكتب ترامب في تغريدة على تويتر: "إلى كل الذين طلبوا ذلك، لن أذهب إلى حفل التنصيب في 20 يناير"، جاء هذا الإعلان بعد يوم من اعتراف ترامب لأول مرة بأن بايدن سيتولى منصبه، في مقطع فيديو نشره البيت الأبيض في أعقاب حصار مؤيديه لمبنى الكابيتول الأمريكي، وعد السيد ترامب بـ "انتقال منظم".

US Presidential Inaugural

ويخطط الرؤساء السابقون باراك أوباما وبيل كلينتون وجورج دبليو بوش لحضور حفل بايدن في 20 يناير، جيمي كارتر، البالغ من العمر 96 عامًا، هو الرئيس السابق الوحيد الذى قال إنه لن يكون هناك.

يحضر الرئيس المنتهية ولايته تقليديًا تنصيب الرئيس المقبل كرمز للانتقال السلمي للسلطة كما يحضر أحيانًا المرشحون المهزومون الذين لم يفزوا بالبيت الأبيض.

Trump won't be the first outgoing president to skip the inauguration - NOW TRENDING

كانت هيلارى كلينتون تؤدى اليمين من قبل السيد ترامب فى عام 2017 بعد هزيمتها الانتخابية، وحضر آل جور تنصيب الرئيس جورج دبليو بوش في عام 2001 حيث انتقل نائب الرئيس المنتهية ولايته بعد الانتخابات المتنازع عليها إلى المحكمة العليا الأمريكية.

Trump says he won't attend Biden's inauguration on January 20 - Business Insider

ترامب هو أول رئيس يتخلى عن حفل خليفته منذ أندرو جونسون في عام 1869، حيث كان جونسون لا يحظى بشعبية مع حزبه لدرجة أنه لم يؤمن ترشيحًا لولاية ثانية، وفاز الجمهوري يوليسيس إس جرانت انتخاب 1868، وكره جونسون وغرانت بعضهما البعض لدرجة أنهما رفضا ركوب نفس العربة في يوم التنصيب، وفقًا للمؤرخ السياسي رونالد شيفر، وكان جونسون أيضًا أول رئيس أمريكي يتم عزله وترامب هو الثالث، بعد بيل كلينتون.

قبل جونسون، رئيسان سابقان فقط رفضا تنصيب خليفتهما، حيث غادر جون آدامز واشنطن في عام 1801 قبل الاحتفال بتوماس جيفرسون، الذي هزمه، وكان آدامز  ثاني رئيس للولايات المتحدة  وأول من يخسر الرئاسة عن طريق الانتخابات، كما لم يحضر جون كوينسي آدامز، نجل آدامز، الرئيس السادس، تنصيب أندرو جاكسون بعد أن خسر الرئاسة أيضًا.


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