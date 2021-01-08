هؤلاء قاطعوا "حفل التنصيب" فى الولايات المتحدة بعد قرار ترامب عدم الحضور

كتبت: نهال أبو السعود

أعلن الرئيس ترامب، الجمعة، أنه لن يحضر حفل تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن، منهيا شهرين من التكهنات حول قراره، وبذلك سيكون أول رئيس منذ أكثر من 150 عامًا - والرابع فقط فى تاريخ الولايات المتحدة يفوت الاحتفال الذى يؤدى فيه خليفته اليمين.

وكتب ترامب في تغريدة على تويتر: "إلى كل الذين طلبوا ذلك، لن أذهب إلى حفل التنصيب في 20 يناير"، جاء هذا الإعلان بعد يوم من اعتراف ترامب لأول مرة بأن بايدن سيتولى منصبه، في مقطع فيديو نشره البيت الأبيض في أعقاب حصار مؤيديه لمبنى الكابيتول الأمريكي، وعد السيد ترامب بـ "انتقال منظم".

ويخطط الرؤساء السابقون باراك أوباما وبيل كلينتون وجورج دبليو بوش لحضور حفل بايدن في 20 يناير، جيمي كارتر، البالغ من العمر 96 عامًا، هو الرئيس السابق الوحيد الذى قال إنه لن يكون هناك.

يحضر الرئيس المنتهية ولايته تقليديًا تنصيب الرئيس المقبل كرمز للانتقال السلمي للسلطة كما يحضر أحيانًا المرشحون المهزومون الذين لم يفزوا بالبيت الأبيض.

كانت هيلارى كلينتون تؤدى اليمين من قبل السيد ترامب فى عام 2017 بعد هزيمتها الانتخابية، وحضر آل جور تنصيب الرئيس جورج دبليو بوش في عام 2001 حيث انتقل نائب الرئيس المنتهية ولايته بعد الانتخابات المتنازع عليها إلى المحكمة العليا الأمريكية.

ترامب هو أول رئيس يتخلى عن حفل خليفته منذ أندرو جونسون في عام 1869، حيث كان جونسون لا يحظى بشعبية مع حزبه لدرجة أنه لم يؤمن ترشيحًا لولاية ثانية، وفاز الجمهوري يوليسيس إس جرانت انتخاب 1868، وكره جونسون وغرانت بعضهما البعض لدرجة أنهما رفضا ركوب نفس العربة في يوم التنصيب، وفقًا للمؤرخ السياسي رونالد شيفر، وكان جونسون أيضًا أول رئيس أمريكي يتم عزله وترامب هو الثالث، بعد بيل كلينتون.

قبل جونسون، رئيسان سابقان فقط رفضا تنصيب خليفتهما، حيث غادر جون آدامز واشنطن في عام 1801 قبل الاحتفال بتوماس جيفرسون، الذي هزمه، وكان آدامز ثاني رئيس للولايات المتحدة وأول من يخسر الرئاسة عن طريق الانتخابات، كما لم يحضر جون كوينسي آدامز، نجل آدامز، الرئيس السادس، تنصيب أندرو جاكسون بعد أن خسر الرئاسة أيضًا.