نائب تركية: جموعات تدعمها أنقرة تخطف كرديات إلى ليبيا للاستعباد الجنسي

وكالات

كشفت النائبة في البرلمان التركي عن حزب الشعوب الديمقراطي المعارض تولاي حاتم أوغلاري عن عمليات اختطاف لنساء وفتيات كرديات من منطقة عفرين السورية من قبل مجموعات مسلحة مدعومة من أنقرة يتم نقلهن إلى ليبيا واستعبادهن جنسياً.

وقالت النائبة حاتم أوغلاري في كلمة أمام البرلمان أن تركيا تتحمل مسؤولية مثل هذه الأعمال كون منطقة عفرين تخضع حالياً لسيطرة القوات التركية، وتقدمت النائبة بمجموعة من الأسئلة إلى وزير الخارجية مولود شاويش أوغلو وطالبت برد عليها.

وسألت حاتم أوغلاري الوزير شاويش أوغلو "هل تحققون في هذه المعلومات وعمليات نقل النساء كعبيد إلى ليبيا؟ هل الوزارة على علم بما يحدث في سجن عفرين والاعتداءات الجنسية على النساء فيه؟ هل ستتخذون الإجراءات اللازمة والتنسيق مع المنظمات الدولية لمنع ذلك؟".

وفي اتصال مع "مونت كارلو الدولية" قالت تولاي أوغلاري أن وزارة الخارجية لم ترد حتى الآن على الأسئلة التي تقدمت بها لكنها لم تنفي هذه المعلومات. وأضافت بأن مؤسسات الدولة في تركيا تتعامل ببطء كبير مع طالب نواب أحزاب المعارضة وفي كثير من الأحيان لا ترد على أسئلة وتحقيقات النواب.

وأكدت النائبة بأن "حزب الشعوب الديمقراطي" سيتابع هذه القضية، خاصة مع تزايد الاتهامات لبعض المجموعات المسلحة والاعتداء على حقوق النساء في عفرين ومناطق أخرى في شمال سوريا.