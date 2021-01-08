مياه المنيا: 80 مليون جنيه خدمات مياه وصرف صحى بمركز بنى مزار 2020

المنيا _ حسن عبد الغفار

صرح المهندس ياسر أحمد الشهاوى، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا، أنه تم تطوير خدمات مياه الشرب والصرف الصحى بمركز بنى مزار، بتكلفة إجمالية 80 مليون جنيه تقريبا، وذلك فى عام 2020.

يأتى ذلك فى إطار تكليفات كلا من اللواء أسامة القاضى، محافظ المنيا، والمهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة، برفع مستوى الخدمات المقدمة للجمهور فى مجال مياه الشرب والصرف الصحى.

وأضاف الشهاوى، أن الخدمات شملت فيما يخص خدمات مياه الشرب، إحلال وتجديد خطوط مياه لقرى السلام والمطارات والشيخ على شرق النيل بطول حوالى 4 كم بتكلفه مليون و200 الف، وإحلال وتجديد خطوط مياه بقرية نجع العرب والناصرية شرق النيل بطول 1 كم بتكلفة 300 ألف جنيه.

وتابع الشهاوى: كذلك دعم المناطق المحرومة بخطوط مياه قطر"4 و 6" بالمدينة والقرى بطول12 كم أكثر من 120 شارع بمبلغ 2 مليون جنيه لتخدم قرى بنى على و أبو جرج وبنى صامت والقيس وشلقام والحسينية، وتدعيم خطوط مياه للشوارع المحرومة لعدد 20 شارع، بالإضافة إلى قرى السنارية وأشروبة والجندية وصفط أبو جرج بتكلفه 150 الف جنيه، وتوصيل المياه إلى عمارات الإسكان الاجتماعي بنواحى المدينة تقدر بحوالى مبلغ 3 مليون جنيه تقريباً، ودق أبار ارتوازية بعمليات المياه المختلفة لتخدم قرى الجرنوس وشلقام وأعطو والجندية والشيخ فضل بتكلفه مليون و 800 ألف جنيهاً، ودعم خطوط المناطق المحرومة بالقرى والمدينة بتكلفه 200 ألف ومناطق أخرى باجمالى 28 كم طولى بتكلفه 4.5 مليون جنيه.

كما تم مد دعم شبكات المياه لقريه ميت وشلح 8ً " بوصه بطول 1660 م و 4" بوصه بطول 400 م بتكلفه 780 ألف جنيه وإحلال وتجديد لخط الناقل لمحطه المياه المرشحة الفرجانى الجديدة 12" بوصه بطول 400 م بتكلفه 497772 الف جنيه.

وأوضح الشهاوى، أنه تم حصول محطه مياه السلام المرشحة 100 ل /ث شرق النيل على شهاده الإدارة الفنية المستدامة T S M وحصول محطة مياه صندفا الفأر على شهاده إعتماد خطة سلامة ومأمونية المياه W S P .

وفيما يخص خدمات الصرف الصحى، فقد تم استلام محطة رفع أبو جرج وتقدر بحوالى 45 مليون جنيهاً تقريباً وتخدم قرية أبوجرج، ومد خدمه الصرف الصحى للعمارات السكنية العكاك بعدد 12 عمارة بطول 900 م تقدر 1.5 مليون تقريباً، ومد خدمة الصرف الصحى للعمارات السكنية البساتين بطول 1400 م تقدر 1.5 مليون جنيه تقريباً، وتنفيذ أكثر من 3500 توصيلة منزلية للمواطنين لمركز ومدينه بنى مزار تقدر بحوالى 5 مليون جنيهاً.

كما تم تنفيذ حوالى 4000 توصيلة منزلية لقريه القيس تقدر بمليون جنيهاً،وإستكمال بعض المناطق المحرومة بمنشية القيس تقدر 1.5 مليون جنيهاً وتنفيذ أكثر من 3500 توصيلة.

وفيما يخص القطاع التجاري، قال الشهاوى، أنه تم عمل توصيلات تنظيمية لــ 1362 بتكلفة3160210 وتوصيلات كودية عدد 3037 بتكلفة 9817589 ليصل إجمالي الوصلات 4399 بتكلفة 12977799جنيه، كما تم تركيب 3670 عداد ميكانيكى وعدادات و852 مسبقة الدفع أهالي وتجارى و924 مسبقة الدفع للمصالح حكومية.

كما تم تركيب عدادات للأسر الأكثر احتياجا بالتعاون مع الجمعيات الأهلية والمحافظة ووزارة التضامن الإجتماعي وعددها (3095) بمبلغ 6846140، مؤكدا استمرار الشركة فى تقديم الخدمات وتحسينها طبقا للخطط الموضوعة للوصول لرضا المواطن المنياوى.